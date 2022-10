Influencer stopt levende krabben in airfryer

Jasmine Harrison (23) is eerste vrouw die volledige lengte Verenigd Koninkrijk langs westkust afzwemt

1.448 km heeft de 23-jarige Jasmine Harrison uit Thirsk in het Britse North Yorkshire gezwommen. Als eerste vrouw ooit zwom ze van Land’s End, het uiterste puntje van Cornwall in het zuidwesten van Engeland, de volledige westkust van Groot-Brittannië af tot John O’Groats. Haar tweede record: in februari vorig jaar was ze ook al de jongste vrouw ooit die solo de Atlantische Oceaan roeiend overstak.

19 oktober