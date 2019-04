Influencer huilt de longen uit haar lijf omdat ze Instagramprofiel kwijt is: “Ik stel niets voor zonder mijn volgers” Sven Van Malderen

10 april 2019

21u56

Bron: Daily Mail 1 Instagram Een gewone job? Pure horror voor Jessy Taylor. En dus huilt de jongedame uit Tampa (Florida) de longen uit haar lijf omdat ze haar Instagramprofiel kwijtgespeeld is. Als populaire ‘influencer’ leeft ze letterlijk van sociale media, haar fans zijn dus van levensbelang. “Ik wil niet meer terug in de McDonald’s werken of als prostituee op straat belanden”, klinkt het in tranen.

Taylor had meer dan 113.000 volgers verzameld, maar daar blijft niets meer van over sinds internettrollen haar account massaal als spam rapporteerden. In een emotionele uitbarsting op YouTube doet ze uit de doeken waarom dit verlies haar zo hard raakt. “Ik stel niets voor zonder mijn volgers. Ik doe mijn stinkende best om een beter iemand te worden en dan gaat een stelletje ‘haters’ mij toch rapporteren.”

“Denk daar in het vervolg maar beter twee keer over na, want jullie maken nu mijn leven kapot. Ik verdien hier al mijn geld mee en dat wil ik niet verliezen. Sommigen zouden mij graag een normale job zien doen, werken van 9 tot 17 uur dus. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben net naar Los Angeles gekomen om zo’n leven te vermijden.”

“Gewerkt als prostituee”

“Ik heb hard moeten knokken om groot te worden op Instagram. Nu wordt dat ineens allemaal van me afgenomen en blijf ik met een rotgevoel achter. Versta dat nu toch: dit is mijn leven.”

“Vroeger werkte ik als prostituee. Ik ging elke dag uit de kleren. Door mijn geld nu online te verdienen, kon ik die ellendige periode achter mij laten. Zo’n miserie wil ik nooit meer meemaken.”

“Mijn eigen familie heeft me in de steek gelaten. Bijna iedereen die ik ken, heeft al eens een mes in mijn rug geplant. Plaats jullie eens in mijn schoenen: niemand zou dit lang kunnen volhouden.”

“Was een ‘loser’ pur sang”

Taylor was naar eigen zeggen speciaal naar San Francisco gereden om haar profiel weer in handen te krijgen, maar tevergeefs dus. “Jullie moeten beseffen dat ik helemaal niets kan. Ik heb 20.000 dollar (17.700 euro; nvdr) schulden om toch maar te kunnen studeren. Vroeger werkte ik in een McDonald’s en was ik een ‘loser’ pur sang. Ik wil daarmee niet zeggen dat zo’n job minderwaardig is, maar dat leven wil ik niet meer terug.”

“Ik ben perfect gelukkig met wat ik nu doe. Ik heb simpelweg niet de kwaliteiten om een normale job te kunnen uitvoeren. Ik ben niets waard en kan financieel niet voor mezelf zorgen. Ik deug niet om te gaan werken, dus stop met mij te rapporteren. Ik wil echt niet op straat eindigen als dakloze en verslaafde prostituee.”

“Lang geleden dat ik zoiets zieligs gezien heb”

U kan het vast al raden: de reacties op haar impulsieve tirade klonken niet bepaald mals. “Lang geleden dat ik nog zoiets zieligs gezien heb”, klinkt het onder meer. En: “Tijd dat ze de echte wereld binnenstapt. Ze geeft zelf toe dat ze de maatschappij niets te bieden heeft, waarom maken wij er dan ‘sterren’ van en verdienen ze geld aan ons?”

Taylor heeft intussen een opvolgfilmpje gemaakt. Daarin legt ze uit waarom ze de stap richting prostitutie gezet heeft. “Ik deed het om een dak boven mijn hoofd te hebben. Als je met iemand slaapt, kan je er net zo goed voor betaald worden. Die persoon zie je toch maar één keer. Ik raad andere meisjes zeker niet aan om mijn voorbeeld te volgen, maar ik had geen andere keuze. Dankzij dat geld hoefde ik me geen zorgen te maken over de huur en kon ik me meer focussen op mijn muziek en sociale media.”

Het meisje heeft ook een nieuw profiel op Instagram aangemaakt. Daar heeft ze intussen ruim 4.700 volgers verzameld.