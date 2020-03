Influencer die ‘voor de uitdaging’ aan toiletpot likte ligt nu in ziekenhuis met coronabesmetting Sven Van Malderen

26 maart 2020

17u05

Bron: New York Post 9 Bizar Een Amerikaanse influencer die ‘voor de lol’ aan een toiletpot likte, ligt nu zelf in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Dat gaf Larz zelf mee via zijn Instagramprofiel.

De jongeman deed mee aan een idiote uitdaging op Tiktok, die in gang gezet werd door Ava Louise. Dat meisje had zichzelf gefilmd terwijl ze in het vliegtuig aan een toiletpot likte en doopte haar ondoordachte actie om tot ‘coronavirus challenge’. Intussen hebben enkele minder snuggere exemplaren haar dwaze voorbeeld nageaapt.

Maar dat loopt dus niet altijd goed af. “Ik heb positief getest op het coronavirus”, geeft Larz vijf dagen later vanuit zijn ziekenhuisbed mee.

“Uitschot”

De Britse presentator Piers Morgan noemde de twintiger ronduit uitschot. “Van karma gesproken. Als je je zo roekeloos en egoïstisch gedraagt, is dat je verdiende loon. Ik wens niemand een ziekte toe, maar dit soort idiote acties moet stoppen. Wie weet hoeveel mensen hij besmet heeft...”

Larz zat vóór coronatijden al eens op de zetel bij Dr Phil. Daar mocht hij komen uitleggen waarom hij ijs uit een pot in de winkel schepte met zijn hand en de overschot daarna weer terugzette. Of waarom hij een slok mondwater nam, ermee gorgelde en nadien de inhoud terug in het flesje spuwde.

Het ging daarbij onder meer om zijn opvoeding. “Ik praat niet meer met mijn familie”, liet hij optekenen. “Voor mij bestaan ze niet meer. Enkel als ze veel volgers op sociale media zouden hebben of rijk zouden zijn, wil ik weer contact. Ikzelf verdien nu geld genoeg dankzij al mijn sponsordeals.”

Terroristische dreiging

Larz is lang niet de enige die de weerbots van zijn belachelijke ingevingen ondervindt. In Missouri werd een twintiger gearresteerd omdat hij in een Walmart-winkel aan een rij toiletartikelen likte. Cody Pfister heeft nu een klacht aan zijn been wegens ‘terroristische dreiging’. Ook hoesten of niezen op producten in winkels blijkt populair.

In North Carolina pochte een dertiger via een filmpje dat hij het coronavirus opgelopen had. Intussen zat hij doodleuk rond te lopen in een winkel. “Ik voel geen symptomen, op een kriebel in de keel na. Normaal moet ik veertien dagen in quarantaine blijven, maar ik moet toch ook eten?”, vertelde hij. “En als ik het heb, mag de rest het ook krijgen. Ik snap trouwens niet waarom hier zo veel oude mensen rondlopen. Ze hebben toch neven, nichten en kleindochters om boodschappen voor hen te komen doen?”

Twee dagen later was Justin Rhodes gearresteerd. Uit onderzoek bleek echter dat hij nooit echt besmet was. Hij wordt nu veroordeeld omdat hij een valse boodschap verspreidde, ordeverstoring kortom. Zijn borgsom bedraagt 10.000 dollar (9.100 euro).

