Indrukwekkend stulpje in Manhattan met bijnaam 'suburb' stevig in prijs gedaald jv

09u32

Bron: NY Post 0 rv Bizar De impressionante en imposante woonst op nummer 2 North Moore Street in de Tribecawijk van Manhattan staat al drie jaar te koop. Voor maar liefst 48 miljoen dollar. Maar die prijs hebben de eigenaars nu laten zaken tot nog 34,5 miljoen. Een koopje?

Het zijn investeerder Mark Zittman en zijn vrouw Noelle die het stulpje in New York City van de hand doen. Momenteel zit er een huurder in, die maandelijks 95.000 dollar (80.500 euro) neertelt om er te wonen. Daarvoor krijgt hij een gigantische bebouwing van 1.050 m², met vijf verdiepingen, een gevel van 20 meter breed, een privétuin van 140 m², en een garage voor drie wagens. In een stad als New York is dat allemaal niet slecht. De vrouw van de vorige eigenaar, Steven Schnall, noemde het dan ook "our suburb" (onze buitenwijk).

Verder zijn onder meer inbegrepen: zes slaapkamers, zeven badkamers, een gymzaal met verwarmd binnenzwembad, een aparte woning voor het personeel, een cinema-/biljartzaal, een snelle lift, en een buiteneetkamer.

In 2010 kocht Mark Zittman het optrekje zelf voor 24 miljoen dollar. Vier jaar later wou hij er het dubbele voor, maar dat bleek dus niet te lukken. Misschien zijn er voor de nieuwe prijs van een slordige 29 miljoen euro - een daling van 11,4 miljoen euro - nu wél gegadigden te vinden.

rv Huis te koop in Manhattan, Tribeca. Prijs gedaald van 48 naar 34,5 miljoen dollar.