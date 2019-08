Indonesiër (43) loopt 700 kilometer achteruit: “We steunen zijn nobele missie” Redactie

05 augustus 2019

18u49

Bron: AD 1 Bizar Een Indonesiër loopt honderden kilometers achteruit om aandacht te vragen voor de ontbossing in zijn land. De 43-jarige Medi Bastoni gebruikt een spiegel op zijn rugzak om obstakels te vermijden.

Bastoni, vader van vier kinderen, wandelt sinds 18 juli van zijn dorp bij de vulkaan Wilis in het oosten van Java naar hoofdstad Jakarta: een afstand van ongeveer 700 kilometer. Hij legt ongeveer 20 tot 30 kilometer per dag af. ”Ik hoop dat de regering om het milieu zal gaan geven, zodat de jonge generatie dat ook zal doen", zegt hij.

Omstanders kijken op van de opvallende wandelactie. “Ik denk dat het gek en soms onmogelijk is om zo'n lange afstand achteruit te lopen", vertelt een toeschouwer in de plaats Sragen. “Maar hij heeft een nobele missie en we steunen hem. We hopen dat hij Jakarta haalt."

Bastoni hoopt in ieder geval op 17 augustus in de hoofdstad te zijn, dan wordt de onafhankelijkheid van Indonesië herdacht. De 43-jarige man wil dan een ontmoeting met president Joko Widodo, zodat hij de leidsman kan vragen om een boomzaadje, dat hij daarna symbolisch wil planten op de flanken van de Wilis.

Gevraagd naar waarom hij achteruit loopt, gaf Bastoni de Indonesische pers eerder een filosofisch antwoord. Hij wilde dat Indonesiërs voorafgaand aan de 74ste Onafhankelijkheidsdag ‘terugkijken’ en nadenken over de geschiedenis van de natie en ‘de helden die hebben gevochten voor de Indonesische staat’.

In Indonesië is volgens Greenpeace de afgelopen halve eeuw meer dan 74 miljoen hectare regenwoud verdwenen. Het gaat om een gebied dat ongeveer twee keer zo groot is als Japan.

