Indische minister reist dagelijks 350km rond uit bijgeloof Arne Adriaenssens

05 juli 2018

14u15

Bron: Times of India 0 Bizar In de Indische deelstaat Karnataka rijdt een minister elke dag 350 kilometer heen en weer naar zijn werk. Zijn familie bezit heel wat huizen in de buurt van zijn kabinet, maar daar slaapt hij uit bijgeloof liever niet.

Het is vijf uur ’s morgens wanneer de wekker gaat voor HD Revanna. De lokale minister van openbare werken ontwaakt in Holenarasipur. Zo’n drie uur verwijderd van zijn ministerskabinet in Bangalore. Een trip die de gerespecteerde politicus elke dag met de glimlach aflegd.

Als zoon van een gewezen premier van India komt Revanna uit een rijke en invloedrijke familie. De clan bezit een waar arsenaal aan woningen verspreid over de hele deelstaat. Zo ook in Bangalore. Toch weigert de minister daar de nacht door te brengen.

Zijn bizarre woon-werkverkeer ontstond na een bezoekje aan zijn waarzegger. De bijgelovige politicus neemt het woord van zijn orakel erg serieus, ongeacht de consequenties. Dit keer werd hem verteld dat hij niet meer in één van zijn eigen huizen in Bangalore mocht slapen omdat deze hem ongeluk zouden brengen. Revanna zou al zijn politieke macht verliezen mocht hij de goede raad naast zich neerleggen. De ergste nachtmerrie van elke minister op leeftijd.

Zonder te twijfelen, ruilde hij de bezige metropool in voor een piepklein stadje zo’n 175 kilometer verderop. Daar stond nog een huis uit het familie-imperium vrij Het pendelen neemt hij er dan maar bij. Hij blijft er wonen tot zijn ambtswoning klaar is.

Vervloekt huis

Beterschap is echter nog niet in zicht. De waarzegger deed ook zijn zegje over welk huis hij best koos als ambtswoning. Revanna is als de dood om in een ‘vervloekt huis’ in te trekken. De woning die hem door de hogere machten werd aangeduid, is een huisje aan het Kumara Park, centraal in de stad.

Het huis is eigendom van de overheid, maar wordt nog drie maanden bewoond door een andere politicus wiens legislatuur bijna ten einde loopt. Revanna stelde zich echter met geen enkele andere woning tevreden, waardoor er niets anders voor hem opzat dan drie maanden lang, zes uur per dag te pendelen. De 61-jarige man is daardoor amper vijf uurtjes per nacht thuis.

Volledige rijstrook vrijgehouden

Om zijn lijdensweg dragelijker te maken, betaalt de overheid hem een wagen met chauffeur. Zo kan hij al tijdens zijn dagelijkse roadtrip beginnen dutten. Om niet nog extra tijd van zijn vijf uurtjes slaap af te snoepen, wordt er ook een volledige rijstrook voor Revanna vrijgehouden. Zo kunnen hij en zijn konvooi zonder files de weg trotseren.

