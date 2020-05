Indiër boekt lege Airbus A320 om drie familieleden over te vliegen mvdb

29 mei 2020

11u36

Een Indiase zakenman heeft een passagiersvliegtuig met plaats voor 180 inzittenden voor slechts drie familieleden afgehuurd. Met de Airbus A320 vlogen zijn dochter, zijn twee kleinkinderen en een huishoudhulp vanuit Bhopal naar hoofdstad New Delhi. Het risico op besmetting met het coronavirus was bij een reguliere lijnvlucht te groot, oordeelde de man, luidt het.

De man vergaarde fortuin in de drankenhandel en was door de quarantainemaatregelen al twee maanden van zijn familie verwijderd. Hij liet ze maandag overvliegen om de verdere lockdown samen door te brengen. Een vlucht tussen de miljoenensteden duurt een uur. Volgens Indiase luchtvaartautoriteiten moet de vliegreis hem omgerekend 24.000 euro hebben gekost.

Honderdduizenden arbeidsmigranten die net als de man van hun gezin zijn verwijderd, hebben minder geluk. Zij zijn massaal hun baan kwijt en proberen thuis te raken, ook al betekent dit dat ze dagen- en nachtenlang moeten wandelen of fietsen bij temperaturen die oplopen tot 40° celsius. Het leidde al tot een onbekend aantal overlijdens door uitputting. Ook lieten velen het leven in verkeersongevallen.

Binnenlands vliegverkeer is sinds deze week hernomen in India. De piek in het aantal nieuwe besmettingen in het land met 1,353 miljard inwoners is nog niet bereikt.