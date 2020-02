Indiër aanbidt Trump en bouwt altaar voor hem YV

18 februari 2020

12u57

Bron: Reuters 0 Bizar Bussa Krishna, een man uit Indië, kijkt wel heel erg uit naar het staatsbezoek van Donald Trump volgende week maandag. De man zag de Amerikaanse president naar eigen zeggen verschijnen in een droom vier jaar geleden en aanbidt hem sinds dan.

Krishna, die huizenmakelaar is, bouwde zijn huis zelfs om tot een altaar voor Trump. In zijn tuin zette hij een levensgroot standbeeld van de Amerikaanse leider en de muren rondom het beeld zijn volgeschreven met Trumps naam.

“Mijn liefde voor hem is veranderd in eerbied. Dat heeft me enorm veel geluk gegeven. Daarom begon ik, in plaats van tot andere goden, tot hem te bidden”, zei Krishna aan persbureau Reuters.

Schande

Zijn familie daarentegen is minder blij met zijn geloofskeuze. “Ze vinden dat ik hen te schande maak. Ik zei hen dat, net zoals zijn in hun god geloven, ik Trump geloof en aanbid.”

Maar Krisha is lang niet de enige Indiër die superfan is van Trump. In de hoofdstad New Delhi zijn leden van Hindu Sena, een rechtse groep, een welkomstlied voor de president aan het oefenen. De leden menen dat Trump hun haat voor islamitisch extremisme deelt.

De Amerikaanse president is volgende week maandag en dinsdag in India.