Indiër (55) overleeft hanengevecht niet mvdb

20 januari 2020

09u21

Bron: The Times of India 32 Bizar Een man heeft een hanengevecht in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh niet overleefd. De vijftiger voorzag zijn vechthaan van scheermesjes aan de poten, wat hemzelf fataal werd.

Saripalli Venkateswara Rao (55) hield de mannelijke kip vast en wachtte het gevecht in de ring af. De haan probeerde zich los te wrikken en veroorzaakte zo met de mesjes een diepe wonde bij zijn baasje. De man verloor veel bloed en overleed.



Het incident greep vermoedelijk vorige woensdag tijdens de hindoe-feestdag Makar Sankrant plaats in het dorp Pragadavaram. Hanengevechten zijn al sinds 1960 na een beslissing van het Indiase Hooggerechtshof verboden. Dat neemt niet weg dat de gokpraktijken populair blijven en overheidsfunctionarissen niets doen om ze te stoppen. In deelstaat Telengana woonde de plaatselijke minister bevoegd voor veeteelt op twee plaatsen hanengevechten bij, meldt The Times of India.



De politie zette dit jaar drones in om de gevechten vast te stellen. In twee districten konden zo meer dan 500 gevechtsringen worden blootgelegd. Los van het overlijden, raakten zeker nog tien andere personen gewond bij andere hanengevechten.