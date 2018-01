Indiase man wordt in MRI gezogen en sterft ADN

29 januari 2018

09u58

Bron: ANP 0 Bizar Een Indiase man is om het leven gekomen nadat hij in Mumbai een MRI-scan was ingezogen.

De 32-jarige man was de ruimte waarin het scanapparaat stond ingelopen met een zuurstofcilinder, nadat een medewerker had gezegd dat dat veilig was. Hij begeleidde een familielid dat voor onderzoek kwam.

De MRI-scan had niet aan mogen staan, maar omdat dat wel het geval was werd de man de machine ingezogen, melden Indiase media.

Een MRI-scan heeft een uiterst krachtige magneet en metalen objecten (ritsen, knopen, medische implantaten) mogen niet in de buurt van het apparaat komen.

Een arts en het personeelslid zijn aangehouden op verdenking van dood door nalatigheid.