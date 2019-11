Indiase man overlijdt na het eten van 42 eieren Redactie

05 november 2019

04u54

Bron: AD.nl 1 Bizar Een man uit India die 50 eieren probeerde te eten in een poging een weddenschap met zijn vriend te winnen, heeft de uitdaging niet overleefd. Hij zakte in elkaar tijdens het eten van het 42ste ei en stierf kort daarna.

De 42-jarige Subhash Yadav was op de Bibiganj-markt in Jaunpur, in India, toen hij ruzie kreeg met een vriend, zo meldt Gulf News. Om een einde aan de ruzie te maken, besloten ze een weddenschap af te sluiten. Als Yadav 50 eieren achter elkaar wist te verorberen, zou hij 2.000 roepies (ruim 25 euro) krijgen.

Yadav had al 41 eieren gegeten en was net begonnen aan zijn 42ste ei toen hij plotseling in elkaar zakte en bewusteloos raakte. Hij werd met spoed naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waarna hij werd overgeplaatst naar het Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, waar hij enkele uren later stierf.



Volgens de artsen kon het lichaam van Yadav de grote hoeveelheid voedsel niet verwerken.