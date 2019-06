Indiase 'Houdini' verdwijnt in rivier voor goocheltruc, maar hij komt niet meer boven HR

17 juni 2019

12u05

Een Indiase boeienkoning die een truc van de beroemde goochelaar Harry Houdini (1874-1926) wilde nadoen, is waarschijnlijk bij die poging om het leven gekomen. Magiër Chanchal Lahiri is zondag geketend 'te water gelaten' vanuit een boot in de rivier de Hooghly bij de Howrahbrug in de miljoenenstad Kolkata. Hij is sindsdien vermist.

Chanchal Lahiri, ook bekend onder de artiestennaam ‘Jadugar Mandrake’, liet zich gisteren vastgeketend onderdompelen in de Ganges. Familieleden, toeschouwers en journalisten keken met veel belangstelling van op de oever naar het spektakel. Maar de stuntman kwam niet meer boven water.

Lahiri zou zich van zijn boeien ontdoen en naar de kant van de brede stroom zwemmen. Maar dit is volgens de waarnemingen van het publiek en volgens het onderzoek van de gealarmeerde politie niet gebeurd. “Als ik mezelf kan bevrijden, is dat pure magie”, had Lahiri aangekondigd. “Als het niet lukt, zal het tragisch zijn.” Het lijkt nu uit te draaien op dat laatste, tenzij hij straks op miraculeuze wijze toch terug tevoorschijn komt.

Lahiri had 21 jaar geleden op dezelfde plaats nochtans al eens een gelijkaardige versie van de goocheltruc getoond. “Toen was ik vastgeketend in een kooi”, vertelde hij voorafgaand aan zijn nieuwe stunt. “Ik werd toen van op de brug in het water gegooid en het kostte me slechts 29 seconden om eruit te komen.” Hij vertelde er nog bij dat het deze keer wel moeilijker zou zijn.

In 2013 herhaalde Lahiri de magische ontsnapping uit de glazen kooi. Maar toen kreeg hij het publiek over zich heen, nadat die in de kooi een deur hadden ontdekt.