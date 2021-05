Indiaas koppel chartert Boeing 737 voor huwelijksfeest in volle vlucht om aan coronaregels te ontsnappen

Vader van gezonde negenling dolblij: “Iedereen heeft me gebeld, zelfs de president!”

6 mei Terwijl zijn vrouw in een Marokkaanse privékliniek een keizersnede onderging en beviel van maar liefst negen (!) baby's, bleef adjudant Kader Arby thuis in Mali. “Ik ben zo blij”, reageert de man die er in één klap een zwik kinderen bij kreeg. En zijn telefoon, die staat niet stil.