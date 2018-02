Indiër steelt nier van zijn vrouw om bruidsschat te vereffenen EB

09 februari 2018

23u49

Bron: Hindustan Times, Indian Telegraph 1 Bizar Al sinds hun huwelijk in 2005 wringt het tussen het Indiase echtpaar Rita en Biswajit Sarkar. Hij vond destijds de bruidsschat ontoereikend en besloot die balans in evenwicht te brengen door een nier van zijn vrouw te stelen en vervolgens te verkopen.

Het conflict leidde tot herhaaldelijk echtelijk geweld. Rita had er zich in de loop der jaren mee verzoend, maar kon niet vermoeden dat haar man zo ver zou gaan om een nier van haar te stelen.

Blindedarmontsteking

"Zo'n twee jaar geleden kreeg ik plots af te rekenen met hevige buikpijn", getuigt de nu 28-jarige Rita in de Hindustan Times. "Mijn man bracht me naar een privékliniek in Kolkata. Daar werd mij verteld dat ik een blindedarmontsteking had en dat ze mijn appendix zouden verwijderen".

Die operatie verliep vlekkeloos. Tot Rita merkte dat er iets niet pluis was. Haar man Biswajit drong er namelijk op aan om met geen woord te reppen over de operatie. De dingen verbeterden er niet op toen Rita af te rekenen kreeg met hevige pijnen in de onderrug. Haar man verbood haar ten stelligste om naar de dokter te gaan. Hij verbood haar om het echtelijke dak te verlaten en contact te hebben met haar familie.

Rita's lijdensweg bleef maar aanslepen. Tot drie maanden geleden haar familie haar toch het huis uit kon smokkelen en haar naar een ziekenhuis bracht. Daar wees onderzoek uit dat haar rechternier was verdwenen.

Goud, zilver en 2.290 euro

Volgens de vrouw heeft haar man de nier verkocht om de in zijn ogen ontoereikende bruidsschat te compenseren. Bij hun huwelijk in 2005 - Rita was toen 15 jaar - kreeg de familie van haar man goud, zilver en 180.000 roepies (nu bijna 2.290 euro waard, nvdr.) Dat was blijkbaar niet genoeg voor de familie van haar echtgenoot en ze bleven maar aandringen op meer.

Voor Rita was de maat vol. Zij diende klacht in en Bisjawit Sarkar en zijn broer Shyamal werden gearresteerd op verdenking van handel in menselijke organen en het wederrechtelijk in gevangenschap houden van een vrouw.

Schriftelijke toestemming

Tijdens zijn verhoor bekende Bisjawit Sarkar dat hij de nier van zijn echtgenote had verkocht aan een koper in een andere Indiase staat. De man beweert evenwel dat dit gebeurde met Rita's schriftelijke toestemming. Zij ontkent dit met klem. "Ik kan me niet herinneren dat ik ook maar enig document heb ondertekend. Ze hebben mij waarschijnlijk verdoofd", zegt ze aan de Indian Telegraph.

En intussen gaat het van kwaad naar erger met Rita. Ze heeft een infectie opgelopen aan haar nog resterende nier en is momenteel in behandeling.

