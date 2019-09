Inbreker laat opzettelijk DNA achter, wil terug naar gevangenis om Canal+ te kijken in cel mvdb

16 september 2019

12u10

Bron: L'Actu 2 Bizar Een inbreker heeft opzettelijk DNA-sporen achtergelaten in de Zuid-Franse woningen waar hij toesloeg. De oud-bajesklant (25) wou zo de opsporing vergemakkelijken waardoor hij opnieuw naar de gevangenis kon om in zijn cel de programma’s van de Franse betaalzender Canal+ te kijken.

De man is enigszins in zijn opzet gelukt: de politie spoorde hem met succes op. Hij stond begin deze maand voor de rechter in Toulouse, bericht L’Actu.



De twintiger teisterde de voorbije maanden de gemeente Colomiers. Bij elke inbraak liet hij speekselsporen achter. Erg ongebruikelijk, vond de politie. Het was een koud kunstje voor de speurders om de inbraken met elkaar te linken en een verdachte te identificeren. Gezien zijn gerechtelijk verleden, kon de dakloze twintiger snel worden ingerekend. Bij zijn proces op 2 september droeg hij zijn advocaat op om volop voor een celstraf te gaan. “Hij is nogal verknocht aan de erotische programma’s van Canal+” verklaarde de raadsman aan L’Actu.



In de meeste Franse gevangenissen zijn cellen uitgerust met een tv-toestel. Directies verlenen geregeld gedetineerden een tijdelijk abonnement op Canal+ als beloning voor schoonmaakklusjes in het gevangenisgebouw. Door de overbevolking profiteren celgenoten mee. Komt nog bij dat gevangenen er haast een sport van maken om het gedecodeerde signaal te kraken en kosteloos te kijken. Vooral de live-voetbalwedstrijden van de Ligue 1 zijn populair.



Of de twintiger opnieuw de cel in moet, is nog niet zeker. De rechter verklaarde hem schuldig, maar wacht op een psychiatrisch deskundigenrapport.