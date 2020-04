Inbreker eet en drinkt vier dagen lang in restaurant dat door lockdown gesloten is HR

21 april 2020

23u23

Bron: New Haven Police Department 0 Bizar Het zijn harde tijden voor inbrekers, nu bijna iedereen hele dagen thuis zit door coronamaatregelen. Deze inbreker verlegde zijn actieterrein dan maar naar een restaurant, dat door de maatregelen dicht moest blijven. Vier dagen lang deed hij zich tegoed aan eten en drinken. Daarbij verdwenen 70 flessen drank.

Het was even schrikken voor de uitbater van een Cubaans restaurant in New Haven (Connecticut) in de Verenigde Staten. Er bleek ingebroken en hij verwittigde de politie. Toen die ter plaatse kwamen, zagen ze door het raam al meteen een slapende man liggen met een fles rum.

De politie pakte de man mee en sloot hem op. In het restaurant bleek voor duizenden dollars eten en alcoholische dranken verdwenen. In totaal ging het om 70 flessen, waarvan een groot deel ter plaatse werd genuttigd. Ook verschillende andere spullen bleken gestolen.

Uit beelden van een bewakingscamera bleek dat de man zich al vier dagen eerder voor het eerst toegang had verschaft tot de zaak. De 42-jarige man was al bekend bij de politie. Zijn eet- en drinkgelag zal hem waarschijnlijk duur komen te staan.



