Inbreker betast vrouw in haar badkamer: "Ik was op zoek naar seks" Harold Schuil

12u39

Bron: AD.nl 0 thinkstock Bizar De 31-jarige Farhan S. uit het Nederlandse Veenendaal moet een half jaar de cel in omdat hij in juni een flat is binnengedrongen en daar een 19-jarige vrouw heeft betast. De rechtbank in Utrecht veroordeelde S. en eist dat de man zich laat behandelen.

Het 19-jarige slachtoffer stond op 19 juni 's ochtends vroeg haar tanden te poetsen, toen er plotseling een vreemde man binnenkwam. Hij wreef over haar schouders, rug, benen en billen. De jonge vrouw stond klem tegen een wasmachine en moest S. duwen en slaan om te ontkomen.

Even daarvoor had S. aangeklopt op de deur van de flat. De moeder van de jonge vrouw zag een man voor de deur staan. Die duwde de deur open en kwam naar binnen. Hij ging op het bed van de vrouw liggen, greep in zijn eigen kruis en zei tegen haar: 'Kom slapen'.

De veroordeelde heeft bekend dat hij in de woning is geweest en dat hij op het bed is gaan liggen. Hij verklaarde dat hij water hoorde stromen, de badkamer inliep en de jonge vrouw zag staan. Die hoorde haar moeder om hulp schreeuwen en zag toen S. plotseling de badkamer binnenkomen.

Ramadan

Dezelfde ochtend heeft de Veenendaler op de galerij van een andere flat een vrouw een tik op haar billen gegeven. Deze vrouw vond dat extra kwetsend omdat het ramadan was: een aanraking door een man is voor een vrouw tijdens de islamitische vastenperiode niet toegestaan. Toen ze dat zei, riep hij schunnige dingen naar haar. Hij gaf dat ook toe in het verhoor.

Agenten die op de meldingen afkwamen, zagen de Veenendaler in de buurt lopen. Hij mompelde dat hij op zoek was naar iemand om seks mee te hebben.