Inbraak bij escaperoom in Utrecht: “Sukkels, in de kluis vind je geen goud maar raadsels”

“Een van onze medewerkers zag vorige week dinsdag dat er allemaal glas buiten lag. Toen bleek al snel dat er ’s nachts ingebroken was”, vertelt Anna-Maria Giannattasio, eigenaar van ‘Escaperoom Mysterium’ aan de Oudegracht in Utrecht.



Het is de tweede keer dat er wordt ingebroken in de escaperoom. Twee jaar geleden sloegen dieven er ook al toe. “De inbrekers hebben het dit keer vooral moeilijk gehad met de antieke kluis waarvan de sleutel gewoon om de hoek was verstopt. Wat een sukkels. In zo’n kluis vind je geen goud maar raadsels.”