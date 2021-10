In sloot belande Nederlander laat bericht achter op auto: “Niet zoeken, ik ben veilig thuis”

Turk die meedeed aan zoektocht naar zichzelf: “Was ik wereld­nieuws? Het was de schuld van mijn vriend”

1 oktober De 50-jarige Beyhan Mutlu was gisteren opeens tegen wil en dank wereldnieuws. Vele media berichtten over de vermiste Turk die in de bossen - zonder het te weten - mee had geholpen met een zoektocht naar hemzelf. “Hallo wereld”, reageert hij nu.