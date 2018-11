In je eentje dineren en zwijgende kelners: Japanse keten slaat aan in New York mvdb

Wie graag in zijn eentje op restaurant gaat, kan bij de Japanse restaurantketen Ichiran terecht. De obers nemen de bestellingen op in absolute stilte en lossen eveneens geen woord wanneer ze de noedels serveren en afruimen. De keten heeft in New York net een tweede vestiging geopend.

Genieten van de maaltijd zonder afgeleid te worden, lijkt het uitgangspunt van Ichiran. En dat kan volgens de oprichter het best wanneer de eter alleen opdaagt. De smaak komt zo beter tot zijn recht, luidt het.



Interactie met andere gasten is uit den boze. Tussen de plaatsen zijn schuttingen aangebracht. Bestellen doe je door de ober een formulier te overhandigen waarop je de gekozen maaltijd hebt aangekruist. Veel keuze is er niet. Ichiran serveert enkel variëteiten van ramen (noedels) met bouillon van varkensvlees. Enkel het gehalte aan pikante pepers kan zelf worden bepaald. Ook bij het serveren van de maaltijd blijft het muisstil. Wie klaar is, hoeft enkel op een knop te duwen waarop de kelner in stilzwijgen komt afruimen en afrekenen.

In je eentje dineren is vooral in Japan erg populair. Voor New Yorkers is het nogal tegendraads. Toch lijkt het concept aan te slaan. Ichiran startte in 1993 met de uitbouw van de keten en heeft in het Land van de Rijzende Zon momenteel zo’n 65 restaurants. Het bedrijf is naast New York ook actief in Hong Kong en Taiwan. Restaurants in Europa staan voorlopig nog niet op de planning.