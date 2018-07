In Finland betaal je al zingend je taxirit Raluca Peca

06 juli 2018

17u29

Bron: Mashable 0 Bizar Iedereen doet het wel stiekem, luid meezingen als je alleen in de auto zit. Maar wat als je al karaokend een taxi kan betalen? Tijdens het Fins Ruisrock festival kunnen muziekliefhebbers gebruikmaken van de Singalong Shuttle, een taxi die alleen maar rijdt als de passagiers luidkeels meezingen met de muziek.

De taxi maakt deel uit van de reclamecampagne van Fortum, een bedrijf dat zich specialiseert in schone energie. De festivalgangers kunnen van 6 tot 8 juli meerijden in de shuttle, enkel en alleen als ze meebrullen. Omdat de taxi een elektrische wagen is, zal je nooit overstemd worden door het brullen van de motor, dat is de boodschap van de campagne. Je kan naar hartenlust meekwelen met de radio of met je eigen muziek.

De taxi wordt bijna letterlijk aangedreven door de stemmen van de passagiers, want zodra het gezang stopt, stopt de auto ook. Gelukkig is er een tablet in de auto met een groot aanbod van liedjes én liedjesteksten op. Het excuus 'ik ken de lyrics niet' telt dus niet.

Hieronder zie je alvast een voorproefje van de Singalong Shuttle.