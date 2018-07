In dit ziekenhuis kan je vissen DVDA

31 juli 2018

08u33 1

Na hevige regenbuien zwemmen vissen rond in een ziekenhuis in het oosten van India. Sommige patiënten werden weggehaald omdat het personeel water moest wegpompen en omdat de medische apparatuur het heeft begeven door de regen. Andere patiënten worden nog wel behandeld in het Nalanda Medical College and Hospital (NMCH).