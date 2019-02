In dit Turks dorpje luisteren de katten naar Mozart en Beethoven Florian Van Impe

09 februari 2019

17u20

De katten in de Turkse gemeente Samsun hebben het wel echt getroffen. Eten op de tonen van Mozart en Beethoven behoort in hun luxeleventje tot de dagelijkse kost.

Burgers op verschillende plaatsen in Turkije engageren zich voor het welzijn van de viervoetertjes. En op straat zie je er dan ook geen verhongerde katten, integendeel. Ze zien er altijd goed gevoed uit en geven veel vertrouwen aan vreemden, een blijk van vertrouwen in mensen.

In de gemeente Samsun is het project “Kedi Kasabasi”, de stad van de katten, dat in 2015 van start ging, eindelijk op volle snelheid gekomen. Het is een gebied van 20 duizend vierkante meter dat wordt beheerd door de gemeente, waar honderden katten een toevluchtsoord vinden. De katten hebben niet het geluk om een gezin voor zichzelf te hebben, maar als je ze bekijkt, zou je niet bepaald zeggen dat ze het slecht hebben. Ze hebben veel eten, veel kleine huisjes om warm te blijven tijdens de wintermaanden, bomen om op te klimmen, veel speeltjes om de dagen mee door te brengen en een zeer grote ruimte om met hun vrienden te ravotten.

De ingang is ook toegestaan voor mensen, die hier kunnen komen om te spelen of om de katten te verwennen. Je mag ook voedsel meenemen als geschenk, op voorwaarde dat het eerst goedgekeurd wordt door dierenartsen en mensen die in het park werken.

En sinds kort kunnen de katten en mensen ook naar geweldige muziek luisteren. Ter gelegenheid van de voedertijd, die twee keer per dag plaatsvindt, weerklinken in de stad van de katten Wolfgang Amadeus Mozart, Vivaldi en Beethoven. Nuran Isler, projectmanager, legde aan de lokale pers uit dat het luisteren naar goede muziek de dieren positief beïnvloedt en dat de melodieën al na een paar weken synoniem zijn geworden voor voedertijd.