In dit Oost-Vlaamse dorpje wordt wel heel veel gedronken. Of is men gewoon het glas vergeten ophalen? Redactie

29 januari 2018

12u35 0

Dat er na de feestdagen meer glas wordt opgehaald bij glasbollen, zal niet verwonderen. Maar in Hundelgem, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Zwalm, is er wel erg veel glas verzameld. Schijnbaar is er sinds de jaarwisseling nog geen glasophaling gebeurd, want rond de glascontainers in het dorp staat het letterlijk vol met voornamelijk lege glazen flessen. Als het nog even doorgaat staan er evenveel flessen naast de containers dan er in zitten.