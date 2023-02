In dit Nederlandse dorp vliegen verkeerspaaltjes als projectielen door de lucht

Vijftigste auto rijdt zich kapot op berucht horrorpaal­tje in Nederland­se stad, buurtbewo­ners hangen slingers op

Een inzinkbaar paaltje dat inmiddels beroemd en berucht is in de Nederlandse stad Den Haag en omstreken, heeft zijn 50ste ongeluk met een voertuig te verduren gekregen. Omwonenden hingen prompt slingers op om de speciale ‘mijlpaal’ te vieren. Het nieuws van het Hollandse horrorpaaltje bereikte intussen zelfs autonieuwswebsites in de Verenigde Staten.