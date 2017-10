In dit jonge gezin gelden géén regels: laat gaan slapen, met bijlen spelen, tattoos, slechte punten, álles mag avh

17u25

Bron: Daily Mirror; Channel 4 0 Channel 4 De familie Rawnsley Bizar De oudste is pas dertien jaar oud, maar de zeven kinderen van Gemma en Lewis Rawnsley uit het Engels Hebden Bridge, krijgen geen regels opgelegd. Ze mogen zelf kiezen wanneer ze gaan slapen, ze mogen eten wat ze maar willen, met vuur spelen, tattoos laten zetten en vloeken. “Dat ze slechte schoolresultaten halen maakt niks uit”, zegt Gemma.

Het gezin van Gemma en Lewis Rawnsley verschijnt donderdag in de documentairereeks ‘Feral Families’ (Wilde Families) op Channel 4. De zeven kinderen in het gezin krijgen geen regels opgelegd van hun ouders, bovendien gaat geen enkel kind naar school.

Kinderen kiezen zelf wanneer ze gaan slapen

Skye (13), Finlay (12), Phoenix (9), Pearl (8), Hunter (5), Zephyr (3) en Woolf (1,5) mogen doen waar ze maar zin in hebben. Hun moeder Gemma (35) vraagt hen enkel om niet te liegen en elkaar geen pijn te doen. Wanneer ze gaan slapen en of ze willen studeren is bijvoorbeeld volledig hun eigen beslissing.

De vijfjarige Hunter zwaait vaak met een pikhouweel in het rond en speelt graag met white spirit en andere chemicaliën. "Zo leert hij nog iets bij over wetenschap", vindt Gemma. "Ik wil dat mijn kinderen in een interessant en leuk gezin opgroeien, gevuld met liefde die ik als kind nooit heb gekregen." Maar opgroeien in een gezin zonder regels, heeft zo zijn gevolgen.

Lees verder onder de foto.

Channel 4 Alles mag ten huize Rawnsley.

"We improviseren maar wat"

Geen enkel kind het het gezin Rawnsley gaat naar school. Hun ouders hebben hen leren lezen en schrijven en elk jaar krijgen ze een onderwijsinspecteur over de vloer. “We improviseren gewoon wat”, vertelt Gemma aan The Mirror. “Als het goed weer is, gaan we buiten spelen. Als het regent, dan doen we leuke dingen binnen. Er zijn geen grenzen en de kinderen doen wat ze willen.”

Leren lezen voor de XBox

Phoenix weigerde te leren lezen, maar ging toch overstag omdat hij met zijn vriendjes wou communiceren op de Xbox. Bovendien volgt geen enkel kind een curriculum, laat staan dat ze aan examens meedoen. Dat ze achter geraken op hun leeftijdsgenoten, kan Gemma niks schelen: “Examens zijn gewoon geheugentests, dat heeft niks te maken met intelligentie”, zegt ze laconiek.

Complimenten

Gemma beweert veel complimenten te krijgen over de goede manieren van haar kinderen. “Op het eerste gezicht ziet ons gezin er wat wild uit, maar onze manier van opvoeden werkt wel.”