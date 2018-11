In dit hotel kunnen toeristen de oorlogsgruwel van Sarajevo zelf ervaren: “Je bent gek als je hier wil slapen” kg

29 november 2018

12u06

Bron: The New York Times 0 Bizar Wie zich wil onderdompelen in de Bosnische burgeroorlog tijdens de vroege jaren 90, kan terecht in het War Hostel Sarajevo, een herberg die alles in huis heeft om je enkele helse nachten te bezorgen. Je kan er bijvoorbeeld in een bunker slapen op houten planken, terwijl “buiten” het constante lawaai van bommen en gekletter van vuurwapens te horen is.

De “historisch accurate” herberg moet laten zien hoe de inwoners van Sarajevo de Bosnische burgeroorlog van 1992 tot 1995 beleefden, vertelt Arijan Kurbasic, de manager van het hotel. De meeste van zijn klanten komen uit Europa, de Verenigde Staten en Australië en zijn te jong om zich de gruwelijke oorlogsbeelden te herinneren.



“Deze plaats is niet voor tere zielen”, verwittigt een waarschuwing op de website. “Hier zal je een echte glimp opvangen van hoe mensen leefden in Sarajevo, onder echte oorlogsomstandigheden.”

Oorlogsgeweld

Het decor in de kamers spreekt voor zich. In één van de verblijven slapen gasten met zessen in een kamer op dunne matrasjes op de vloer. Er zijn geen kussen of lakens, enkel zware, ruwe dekens. Op de muren hangen geweren, krantenknipsels en vlaggen. Door de speakers klinkt 24 uur op 24 de geluiden van het oorlogsgeweld: explosies en geweervuur.



Bunker

Voor de liefhebbers is er ook de “bunker”: een kamer zonder ramen en met één mistroostig peertje aan het plafond. Die kamer is voor “heel specifieke mensen die net dat beetje verder willen gaan”, verklaart Kurbasic aan The New York Times. “Je bent gek als je hier wil slapen.”



De vloer is er gemaakt van aangestampte modder. Slapen doe je op harde, houten platen zonder matras. Om de ervaring zo authentiek mogelijk te maken, worden gasten ook gevraagd om hun smartphones, juwelen en horloges af te geven. Er hangt één klok in de kamer, maar die is kapot.



Tot slot krijgen toeristen een zaklamp met batterijen die bijna leeg zijn. Ze krijgen de tip om er spaarzaam mee om te gaan en best al wennen aan het donker.

Uniform

Kurbasic begroet reizigers in de herberg in soldatenuniform en vraagt ze om hem enkel “Code Zero” te noemen, de codenaam van zijn vader tijdens de oorlog. Hijzelf was nog maar een kind toen de oorlog uitbrak. Met zijn herberg wil de man gasten eraan herinneren dat “wat er hier gebeurde, overal kan gebeuren waar er mensen zijn”.



“Als je denkt dat we een gethematiseerde toeristenval zijn: we zijn het absolute tegenovergestelde”, luidt de verklaring op de website. “De waarheid is dat we gewoon een kleine familie zijn die de oorlog amper overleefde en nu onze kennis, perspectieven en ervaringen met je willen delen. Dit is hoe we ons onderhouden en we denken dat ons werk belangrijk is, en dat de enige manier om een oorlog en haat te voorkomen door sensibilisering is.”

Wifi

Een overnachting in de historische herberg is niet duur. Voor een slaapplaats betaal je 10 tot 30 euro per nacht, afhankelijk van met hoeveel mensen je je kamer wilt delen.



Bovendien heeft Kurbasic voor zijn gasten toch enkele toegevingen gedaan. Zo is er wifi in de kamers, nadat de jongere toeristen aangaven dat dat een absolute basisvereiste was - meer nog dan comfortabele bedden of een mooi uitzicht.



De man overwoog ook even om het water af te sluiten, zodat de reizigers buiten emmers moesten vullen, maar besloot dat ook dat een brug te ver zou zijn.