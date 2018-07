In deze tien landen kan je een paspoort kopen IB

26 juli 2018

01u30

Wie zijn nationaliteit beu is, kan in een ander land gaan wonen en werken tot je recht hebt vergaard om ook daar burger te worden. Daarbij verlies je je Belgische nationaliteit normaal gezien niet. Maar wie gewoon in België wil blijven wonen en tóch wat extra nationaliteiten wil bezitten, kan ze in tien landen ook gewoon aankopen, zonder enige band met het land te hebben.

Deze optie van het aanschaffen van extra nationaliteiten is vooral onder de superrijken een trend, aangezien die extra paspoorten natuurlijk niet goedkoop zijn. Het hebben van meer nationaliteiten is voor de superrijken de nieuwste ‘trofee’ om zich te onderscheiden.

“Rijke mensen zijn op zoek naar zekerheid”, zegt Christian Kalin, de voorzitter van Henley & Partners, een bedrijf dat burgerschapsadvies verschaft en jaarlijks een kwaliteitsindex van nationaliteiten publiceert - België staat daarin overigens op de veertiende plaats. “Ze willen gemoedsrust voor het geval er een revolutie of omwenteling plaatsvindt.”



Veel landen, waaronder België, laten hun inwoners met een andere nationaliteit toe om burgerschap aan te vragen nadat ze aan bepaalde criteria voldoen. In tien landen kan je echter meteen een paspoort krijgen op voorwaarde dat je daar een flinke som geld voor neerlegt of investeert in het land.

De landen waar je een paspoort kan ‘kopen’: Oostenrijk, Cyprus, Malta, Turkije, Vanuatu, Grenada, St. Kitts en Nevis, Saint Lucia, Dominica, Antigua en Barbuda.

Laatste statussymbool

Acht van deze landen worden door de IMF geklassificeerd als offshore financiële centra, maar volgens Kalin ligt vooral stabiliteit en niet het ontduiken van belastingen aan de basis van de wensen waarom zijn klanten overwegen zulke paspoorten te kopen. “Als je al een jacht en twee vliegtuigen hebt, is het volgende wat je wil een Maltees paspoort. Het is het laatste statussymbool. We hebben klanten die graag een aantal nationaliteiten ‘sparen’.”

Nieuw-Zeeland

Overigens was er vorig jaar nog ophef in Nieuw-Zeeland nadat de Amerikaanse PayPalmiljardair Peter Thiel vorig jaar het Nieuw-Zeelandse burgerschap kreeg toegekend nadat hij, zonder enige band met het land te hebben, een flinke som geld neerlegde en zo zijn nationaliteit 'kocht'. Volgens de immigratiediensten zou Thiel een 'goede ambassadeur voor Nieuw-Zeeland worden'.

Het land wordt door rijke Amerikaanse 'doomsday preppers' (mensen die zich voorbereiden op het 'einde der tijden') als Thiel ook beschouwd als ideaal toevluchtsoord.