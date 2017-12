IN BEELD. Aannemer die rond verlichtingspaal bouwt? Ook in deze gevallen stond paal in de weg SPK/MU

Bron: Eigen berichtgeving 0 sdvo / jvk / kristof pieters Er doken in het verleden wel meer gevallen van bizar geplaatste lantaarn- en flitspalen op. Bizar Een hilarisch tafereel in het centrum van Keerbergen. Een aannemer vond er niet beter op dan de 25 appartementen tellende woonblok die hij er aan het optrekken is, gewoonweg Een hilarisch tafereel in het centrum van Keerbergen. Een aannemer vond er niet beter op dan de 25 appartementen tellende woonblok die hij er aan het optrekken is, gewoonweg rondom een bestaande verlichtingspaal te bouwen

Volgens de bouwpromotor is alles te wijten aan het pingpongspel tussen netwerkbeheerder Eandis en de gemeente. "Maanden geleden al stelde ik hen de vraag de paal op mijn kosten te verplaatsen. Gesmeekt heb ik hen zelfs", zegt Laurent De Hauwere van bouwheer Tribeca. "Maar ook op de ontelbare herinneringsmails kwam er geen reactie. Wachten zou ons een maandenlange vertraging opleveren. Om schadeclaims voor een laattijdige oplevering aan de kopers te vermijden, hebben we dus besloten voorlopig om de paal heen te bouwen."

Van een architecturele fout is volgens de bouwheer dan ook geen sprake. “Gevaren voor de stabiliteit zijn er evenmin. Eens de paal verplaatst, wat normaal later deze week eindelijk zal gebeuren, zal de aannemer de noodzakelijke opvullingen maken. Dat kan redelijk simpel, en zelfs zonder extra kosten.”

Volgens de gemeente Keerbergen dagtekent de officiële vraag tot verplaatsing van 1 augustus, en werd sindsdien de normale procedure gevolgd, ook wat betreft het tijdsverloop. "Het is ook niet aan ons, maar wel aan de bouwheer om de nodige stappen te ondernemen”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Vangrunderbeeck (CD&V). "Enkele weken geleden heeft Eandis dan beslist dat de paal naar de overzijde van de straat zal worden verplaatst."

Niet uniek

Overigens is de 'paal van Keerbergen' geen alleenstaand geval. Lezer Guido Elst bezorgde ons een foto van op de Antwerpsebaan in Zandvliet. Daar werd de stelling van een nieuwbouw rond een verlichtingspaal opgetrokken.

rv Ook in Zandvliet werd een nieuwbouw opgetrokken rond een verlichtingspaal.

Ook in het recente verleden bezorgden lantaarnpalen bewoners al heel wat kopbrekens. Zo versperde in augustus van dit jaar een paal de toegang tot een nieuw gebouwde garage in Waardamme, bij Oostkamp.

SDVO

In 2015 stelde een jong koppel uit Zwijndrecht dan weer tot zijn schade en schande vast dat een verlichtingspaal de toegangsdeur tot hun nieuwe huis verhinderde. "Binnengeraken met een kinderwagen ging niet", aldus de bewoners. "De hele buurt spotte met ons. Bovendien moesten wij de hinderpaal op onze eigen kosten laten verwijderen."

Kristof Pietes "Niet gemakkelijk om bij ons binnen te geraken", aldus de bewoners in Zwijndrecht.

Over palen die in het midden van de weg worden neergepoot, kunnen ze eveneens meespreken in Vlaams-Brabant. Zo stond in 2014 in Haren een week lang een verlichtingspaal in het midden van een nieuw aangelegd fietspad tot een opmerkzame burger er een foto van maakte en de hindernis werd weggenomen.

Ook met flitspalen gebeuren de gekste dingen. Zo zat een exemplaar in de Gullegemstraat in Sint-Eloois-Winkel een jaar lang tussen twee appartementen ingesloten. Een balkon blokkeerde de lens. De ‘ingemetselde’ flitspaal groeide in een mum van tijd uit tot het mikpunt van nationale spot.

jvk De 'ingemetselde' flitspaal in het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel.