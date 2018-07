IN BEELD: 150 kerstmannen houden wereldcongres in bloedheet Kopenhagen

Bizar

In Kopenhagen kwamen naar jaarlijkse gewoonte meer dan 150 kerstmannen vanuit alle hoeken van de wereld samen voor het 61e Santa Claus World Congress . Tijdens het drie dagen durende evenement varen de kindervrienden onder meer in een bootje, stappen ze mee in een parade en bezoeken ze de kleine zeemeermin. Het hoogtepunt zal het jaarlijkse wereldkampioenschap 'obstakelrace voor kerstmannen' zijn. Onder de baarden en het fluweel zal er alleszins veel gezweet worden. De temperaturen in Stockholm flirten met de 30 graden.