Illusionist 'zaagt' zijn baby in tweeën met kinderboeken. Zie jij hoe de truc werkt? Sven Van Malderen

16 februari 2018

18u23

Bron: Daily Mail Twee kinderboeken... Meer heeft deze Amerikaanse illusionist niet nodig om zijn baby in tweeën te 'zagen'. Het resultaat ziet er vertederend uit, maar de hamvraag blijft: hoe krijgt Justin Flom het in godsnaam voor elkaar? Verschillende theorieën doen alvast de ronde.

Kleine Haven ligt vredig te slapen op tafel. Enkele tellen later ziet ze haar benen náást haar bovenlichaam liggen. Gelukkig verliest het meisje er haar glimlach niet bij.

Nadat Flom de 'schade' weer hersteld heeft, tilt hij haar in één stuk de lucht in. "Voor deze magie heeft geen enkele baby pijn moeten lijden", klinkt het met de nodige humor op het einde van het filmpje.

Dolle pret verzekerd met zo'n vader, maar kijkers vragen zich nu vooral af hoe de truc werkt. Een spiegel onder de tafel, waardoor een optische illusie gecreëerd wordt? Een verborgen ruimte in de tafel waar haar benen in kunnen steken? Of wordt er gefoefeld met het paarse dekentje waar ze op ligt? Zegt u het maar...

Het bewuste filmpje is op de Facebookpagina van The Magic Show al meer dan 143 miljoen keer bekeken.