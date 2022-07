"Ik heb een stalen bumper, dus ik dacht die eens te testen": Abraham ramt carjacker tijdens waanzinnige achtervolging

Een politieachtervolging in North Carolina lijkt wel een actiefilm. Een autodief steelt tijdens zijn vlucht nog drie andere wagens, waarna een burger het recht in eigen handen neemt en het vierde gestolen voertuig ramt. Een politiehelikopter filmt alles.

Het incident gebeurt op 6 juli in Charlotte, waar agenten een gestolen Jeep opmerken na een oproep over een inbraak. Ze zetten de achtervolging in, maar zien even later een gestolen pick-up die met hoge snelheid zigzagt over de South Charlotte-snelweg. Terwijl ze ook die achtervolgen, rijdt de dief een Walmart-parking op. Daar steelt hij een derde auto, en het is die wagen die te zien is in bovenstaande video van politiehelikopter ‘Snoopy’.

De man slalomt als een gek door het verkeer en botst uiteindelijk met hoge snelheid tegen een stilstaande auto aan een kruispunt. Hij gaat lopen, maar ziet dan zijn kans schoon om een vierde voertuig te pikken. Het is een SUV die hij net gemist heeft. Een vrouw stapt uit om te praten met een andere bestuurder, en weg is haar wagen.

Burger ramt verdachte

Het verhaal wordt nog gekker, want getuige Abraham Nasser blijf niet bij de pakken zitten wanneer hij de crimineel over een parking ziet razen. Hij besluit de achtervolging in te zetten en de SUV te rammen. “Ik heb toch een stalen bumper, dus ik dacht die eens te testen”, geeft hij als uitleg aan Amerikaanse media. Hij tikt de SUV meermaals aan, maar rijdt uiteindelijk gewoon zijn eigen pick-up naar de vaantjes. “Ik heb letterlijk net een nieuwe truck gekocht, dus deze ging toch gewoon dienen voor onderdelen”, legt hij uit. “Nu kan ik tenminste zeggen dat ik hem in de prak reed voor de goede zaak.”

Na een achtervolging die uiteindelijk zo’n twee uur duurt, vat de politie de crimineel eindelijk bij de kraag. Hij wordt ter plaatse verzorgd voor verwondingen en dan naar een ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Hij krijgt een waslijst aan aanklachten aan zijn been, waaronder inbraak en meerdere autodiefstallen. Een vrouw die betrokken is bij een van de diefstallen, wordt ook vervolgd.

Kritiek

De politie krijgt wel kritiek omdat ze hun zwaailichten niet inschakelden, maar politiechef Johnny Jennings verdedigt die aanpak. “Mijn doel in deze situatie was dat niemand zou sterven”, legt hij uit. Hij is “blij met onze respons op dat moment” om de bestuurder niet op te jagen, en denkt dat de zwaailichten de dader alleen maar sneller en gevaarlijker hadden doen rijden. “Het beleid van onze politie is dat, tenzij het gaat om een levensgevaarlijk misdrijf, dat we die voertuigen niet achtervolgen”, zegt hij. Politiehelikopters hielden de crimineel wel de hele tijd in het oog.

