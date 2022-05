“Ik ben geen echtbreekster”: Oekraïense vluchtelinge antwoordt op kritiek nadat ze voor relatiebreuk bij opvanggezin zorgt

“Ik ben geen echtbreekster. Het was nooit mijn bedoeling om dit gezin uit elkaar te halen.” Sofiia Karkadym (22) mocht als Oekraïense vluchtelinge logeren bij een Brits koppel, maar zorgde daar na amper tien dagen al voor een relatiebreuk. De boude zet kwam haar op heel wat kritiek te staan, waardoor ze nu de noodzaak voelt om haar naam zuiveren. “Ik heb hier zelf bitter weinig mee te maken. Hun liefde was al flink bekoeld vooraleer ik mijn opwachting maakte”, klinkt het in een interview met ‘The Sun’.

Tony Garnett (29) en zijn vrouw Lorna (28) wilden hun groot hart tonen nadat de oorlog in Oekraïne losgebarsten was. Het koppel uit Bradford besloot hun huis open open te stellen voor een vluchteling, begin mei werd Karkadym de uitverkorene. Het duurde echter niet lang vooraleer er gevoelens in het spel kwamen.

Lorna verweet Sofiia een oogje te hebben op haar man, waarna die laatste haar koffers pakte. Tot ieders grote verbazing ging Tony vervolgens mee de deur uit, zijn nieuwe liefde achterna.

“Twee gezichten”

“Ik bracht veel tijd door met Lorna en probeerde haar zo veel mogelijk te helpen. Maar ze had twee gezichten”, verdedigt Sofiia zich nu. “Haar constante verdachtmakingen zorgden ervoor dat Tony en ik in elkaars armen gedreven werden. Dit is dus eigenlijk allemaal haar fout.”

De blondine geeft aan dat de spanning vaak te snijden was. “Daarom besliste ik om te vertrekken. Tony koos vervolgens voor mij, maar daar kan ik toch niets aan doen? Trouwens: hun relatie was al een hele tijd op sterven na dood.”

“Rode lipstick en diep decolleté”

Dat Sofiia op die manier vluchtelingen een slechte naam bezorgt, zit haar wel degelijk dwars. “Zelfs mijn ouders schamen zich. Ze zeggen dat geen enkel Brits gezin nog Oekraïners zal durven opvangen vanwege het gevaar op overspel. Maar de oorlog snijdt veel dieper dan wat ons drieën nu overkomen is, vluchtelingen hebben écht hulp nodig. Het kwetst me dat sommigen mij nu een slecht persoon noemen.”

Lorna heeft intussen een heel andere kijk op de zaak. “Overdag liep Sofiia er als een sloddervos bij”, klinkt het. “Maar dat veranderde om 17 uur, toen Tony van zijn werk terugkeerde. Dan kwam ze plots met rode lipstick en gefatsoeneerd kapsel van de trap en droeg ze een topje met een diep decolleté. In het begin probeerde ik mezelf ervan te overtuigen dat ik het me allemaal maar inbeeldde en onverantwoord jaloers was. Maar helaas bleek mijn voorgevoel juist. In nog geen twee weken tijd ben ik alles kwijtgespeeld. Van die puinhoop trekt Sofiia zich echter niets aan.”

Onzin

De blonde IT’ster noemt die beschuldigingen onzin. “Ja, het klikte met Tony omdat hij Slovaaks kon praten (een taal die dicht bij het Oekraïens ligt; nvdr). ‘s Avonds bleven we lang voor tv zitten, terwijl Lorna al naar bed was. Daar had ze commentaar op, maar moest ik dan in m’n eentje op mijn kamer blijven? Ik wilde met iemand kunnen praten over de oorlog, ik vond het lastig om alleen te zijn.”

Toen een buurman zag hoe de tortelduifjes vrij intiem met elkaar omgingen, zouden de stoppen bij Lorna doorgeslagen zijn. Volgens Tony is er echter niets fouts gebeurd. “We voelden ons tot elkaar aangetrokken, maar we kenden de grenzen. Er is pas meer gebeurd nadat ik afscheid genomen had van Lorna. Ik snap dat de buitenwereld hier een probleem mee heeft, maar je moet het in het leven doen met de kaarten die je toebedeeld krijgt. In dit geval hoefde ik er geen seconde over na te denken. De band die ik met Sofiia heb, heb ik nog nooit eerder ervaren. Ik weet dat ik de juiste beslissing genomen heb.”

Het nieuwe koppel woont voorlopig in bij de ouders van Tony. Nu de papiermolen voor een permanent visum loopt, kijken ze uit naar een eigen stekje.