IJskoud avontuur: Amerikaan komt makker helpen bij verhuis en stort binnenshuis (!) in metersdiepe waterput David Van der Heeden

30 juni 2020

10u40

Bron: AD.nl 0 Bizar De Amerikaan Christopher Town hielp afgelopen zondag een vriend met verhuizen. Kleine moeite, zo leek het. Dat zijn helpende hand een benauwd avontuur zou worden, kon hij niet vermoeden. Op het moment dat hij wat meubels verplaatste, bezweek de vloer onder hem en stortte hij in een negen meter diepe, met water gevulde put. De behulpzame Christopher moest zich 25 minuten lang zelf zien te redden.

“Ik hoorde gekraak, keek omlaag en zag hoe de vloer onder mijn voeten wegzakte’’, vertelt Town tegen CNN-partner WTIC. “Toen viel ik en bleef ik maar vallen.’’ Wonderbaarlijk genoeg raakte hij niet gewond bij zijn duikeling die eindigde in het ijskoude water. Staan kon hij er niet. Onderin de ongeveer anderhalve meter brede schacht moest hij watertrappelen om het hoofd boven te houden.

Enkel houten vloer erover

Volgens de politie van het plaatsje Guilford, in de staat Connecticut, lag de waterput oorspronkelijk net buiten het in 1843 gebouwde huisje. In 1981 werd het pand gerenoveerd en kreeg het een aanbouw. Afdekken van de put, met een deksel of beton, was blijkbaar te veel gevraagd. De bouwvakkers legden er simpelweg een houten vloer overheen, waardoor het gapende gat eronder vergeten raakte.

Binnenshuis?

Toen Christophers vriend het alarmnummer draaide, kon men zijn noodkreet maar moeilijk geloven. Een val in een waterput? Binnenshuis? Eenmaal ter plaatse bleek de melding allerminst overdreven. Onderin de put, zich vastklampend aan de wand, zagen de reddingswerkers de onfortuinlijke ‘verhuizer’ spartelen. Ze spraken hem van bovenaf moed in.

Hij kreeg snel een reddingsvest en een touw toegeworpen, terwijl een van de toegesnelde brandweerlieden zich in de put liet zakken. Met behulp van een takel brachten ze de doorweekte Christopher weer omhoog. Hoewel niet gewond, werd hij ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Van de schrik bekomen, bedankt Christopher de brandweer voor zijn redding.

“De brandweer was ongelooflijk professioneel’’, zegt hij, blij het hachelijke avontuur ongeschonden te kunnen navertellen. De val had hem volgens zijn redders ook fataal kunnen worden. “Ze hebben fantastisch werk geleverd en feitelijk mijn leven gered. Ik weet niet zeker of ik daar beneden was gestorven, maar ik kreeg het wel kouder en raakte onderkoeld.’’





Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.