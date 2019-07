IJsjesverkoper is zelfverklaarde influencers beu: voortaan betalen ze dubbel

Acteur Joe Nicchi is de uitbater van het populaire ijskraam CVT Soft Serve en krijgt steeds vaker te maken met de vraag voor gratis ijs in ruil voor publiciteit door zogenaamde influencers. Na wekenlang “nee” te antwoorden, besloot hij op een ongebruikelijke manier een einde te maken aan de vraag. Hij postte een foto op het instragramaccount van de ijszaak waarop hij toonde dat influencers voortaan dubbel betalen. “Het maakt ons echt niet uit of je een influencer bent of hoeveel volgers je hebt. We zullen je nooit gratis ijs geven in ruil voor een post op je sociale media. Het kost letterlijk 4$... wel nu is het 8$ voor jou,” voegde hij er nog aan toe.

Na zijn haat te uiten tegenover zelfverklaarde influencers, gaat de man nu dus zelf viraal en hij krijgt wereldwijde aandacht op zijn instagramaccount. Het aantal klanten is volgens hem verdubbeld en hij heeft duizenden nieuwe volgers op instagram. Hij noemt zichzelf ironisch een “anti-influencer influencer”. Hij hoopt dat hij met de aandacht andere kleine bedrijven inspireert om zich niet te laten vangen en dat ook zij neen durven zeggen.

Nicchi zegt dat hij het belang van promotie en publiciteit begrijpt, maar gratis ijs weggeven kan hij niet. “Hoe graag ik het ook zou willen doen, ik denk niet dat de school van mijn kinderen foto’s van beroemdheden aanvaardt als betaalmiddel”, zegt hij nog. Bovendien heeft hij het vooral moeilijk met dat het haast vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden voor influencers. De vraag komt ook steeds vaker, en bovendien niet altijd op een respectvolle manier.