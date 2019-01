Ierse vrouw slikt complete strip pijnstillers met verpakking en al door IB

17 januari 2019

01u24

Bron: Belga 0 Bizar Toen een vrouw uit Noord-Ierland een tijdje geleden pijn kreeg, besloot ze een pijnstiller te nemen. Niet een pilletje, ook geen twee pillen, maar ze slikte de complete doordrukstrip tramadol door, inclusief plastic en aluminium. Die kwam vast te zitten in haar slokdarm. Pas na meer dan twee weken werd die verwijderd.

Het geval staat in de nieuwste editie van het medische blad BMJ Case Reports. De patiënte is een vrouw van in de veertig, die in november midden in de nacht de strip doorslikte. De volgende ochtend ging ze naar een ziekenhuis omdat ze moeite had om haar eten door te slikken. Artsen stelden vast dat ze gewoon kon ademen en dat ze in goede staat was.

Op röntgenfoto's was de strip niet te zien. Ze mocht naar huis, maar drie dagen later was ze al weer terug met dezelfde klachten. Ze kreeg pijnstillers en haar symptomen verdwenen, dus mocht ze weer naar huis.

Vijf dagen later ging ze weer naar een ziekenhuis, maar weer werd er niets gevonden. Bij het vierde bezoek besloot een arts om met een cameraatje een inwendig onderzoek te doen. Toen werd de strip gevonden. Hij zat vast in de slokdarm van de vrouw. Zeventien dagen na inslikken werd hij veilig verwijderd. De vrouw zei dat ze niet wist dat ze de strip had doorgeslikt.