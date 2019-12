Iemand in Las Vegas zet duiven cowboyhoedjes op DBA

11 december 2019

21u15

Bron: De Morgen 0 Bizar Las Vegas heeft er een vreemde attractie bij. In de Amerikaanse stad lopen sinds kort twee duiven met minuscule cowboyhoedjes op.

De twee vogels worden sinds een week gespot tussen de internationale luchthaven en de universiteit van Nevada. Heel wat mensen vinden de aanblik van de twee duiven met kleine hoedjes op hilarisch, zo blijkt op sociale media.

“Die fucking vogels hebben hoedjes op, man!”, luidt de eloquente tekst bij een video waarop de twee dieren te zien zijn. Die video werd al ruim twee miljoen keer bekeken op Twitter. Fans hebben de dieren de namen Cluck Norris en Coo-lamity Jane gegeven. Cluck Norris is te herkennen aan zijn rode hoedje, terwijl Coo-lamity Janes hoofddeksel roze is. Volgens geruchten zou er zelfs nog een derde duif - met bruine hoed - in Las Vegas rondlopen.

Waar de dieren - en vooral hun hoofddeksels - vandaan komen, blijft vooralsnog onduidelijk. Al wijzen sommigen in de richting van de National Finals Rodeo die zijn tenten heeft opgeslagen in de stad. Die zouden weleens achter de stunt kunnen zitten.

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ Las Vegas Locally 🌴(@ LasVegasLocally) link

Dierenwelzijn

Niet iedereen is echter even enthousiast. Er klinken ook bezorgde stemmen over het welzijn van de dieren. Volgens Mariah Hillman van de lokale dierenbeschermingsorganisatie Lofty Hopes zijn de hoedjes aan de duiven vastgelijmd.

De hoedjes blijven al minstens vijf dagen zitten, waardoor het volgens de organisatie vaststaat dat ze toch met een of ander sterk plakmiddel zijn bevestigd. “Je kan wat losse veren zien in de lijm rond de hoed. Dat is toch iets om ongerust over te zijn”, zegt Hillman.

Hillman en haar medestanders hebben al verschillende pogingen ondernomen om de duiven te vangen en hun hoedjes te verwijderen, voorlopig zonder succes. Volgens Lofty Hopes is het moeilijk om de dieren te lokken met voedsel, omdat ze al zoveel eten krijgen van nieuwsgierige passanten.

Volgens Hillman valt te vrezen dat de hoedjes zullen blijven zitten tot de dieren beginnen ruien, en dus hun veren verliezen.

NATIONAL NEWS: Someone is putting tiny cowboy hats on pigeons in Las Vegas as animal rescue works to remove them https://t.co/JoqSLJzIqG pic.twitter.com/TRbaqYbMgE FOX 5 Atlanta(@ FOX5Atlanta) link

I finally found one!!! @LasVegasLocally pic.twitter.com/j2u90R2esL 𝙺𝚊𝚜𝚜 ♥🧙🏼‍♀️(@ kassandraqueenn) link