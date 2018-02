Huwelijksfotograaf maakt 1.636 foto's: 81 van gehuwd koppel en voor de rest alleen borsten en billen Kees Graafland

20 februari 2018

11u49

Bron: AD.nl 0 Bizar Het gelukkige Engelse bruidspaar Steph en Paul Unwin hoopte met de foto's van de ingehuurde fotograaf nog jaren te kunnen nagenieten van de belangrijkste dag uit hun leven. Groot was dan ook de schok toen ze de ruim 1.500 plaatjes onder ogen kregen. Een derde was onscherp en op het merendeel van de andere waren meestal de billen van bruidsmeisjes vastgelegd.

Steph Unwin krijgt er nog steeds tranen van in de ogen. Ze is nog steeds boos. Decolleté's, blote benen onder korte rokjes, de contouren van vrouwenbillen. Fotograaf David Kilcourse had van alles gefotografeerd, maar niet de lach op het gezicht van haar bruidegom, of de tranen van blijdschap die ze zelf op sommige momenten tijdens de huwelijksdag in haar ogen voelde prikken. Bij het zeggen van het jawoord, het aansnijden van de taart.



"Toen we de foto's zagen, waren we zo teleurgesteld", zegt de 29-jarige moeder van twee zonen in Britse media. Hoewel de bruiloft van de Unwins al in de zomer van 2015 plaatsvond en het conflict met de fotograaf een jaar later tot een rechtszaak leidde, doet ze nu haar verhaal. Om anderen te waarschuwen: "We missen nu zoveel momenten van onze grote dag. Ik doe er alles aan om te voorkomen dat het andere stellen overkomt."

Getting Married? Choose your wedding photographer carefully. If it’s a bargain, there might be a reason. This couple’s experience can be a lesson: https://t.co/YbpZkMy42N #wedding #marriage #weddingphotography #weddingphotographer Choose wisely! Edmond Terakopian(@ terakopian) link

Te laat

De voortekenen waren al niet goed geweest. Het verliefde stel uit het plaatsje Bollington, nabij Manchester, betaalde Kilcourse in 2015 zo'n 600 euro voor een totaalpakket. De fotograaf zou aanwezig zijn bij het ochtendritueel van de bruid, de ceremonie, het diner en het feest. Ook zou hij een fotoboek leveren, verschillende grote prints, bewerkte foto's en een cd waarop ze allemaal stonden. Maar toen hun bruiloftsdag begon regende het en was Kilcourse te laat.



"Toen Paul arriveerde, was hij (de fotograaf, red.) er nog niet. We waren toen allemaal al klaar" zegt Steph. "Hij nam geen familiefoto's en miste ook mijn moeder, vader en schoonouders."

Hij nam geen familiefoto's en miste ook mijn moeder, vader en schoonouders Steph Unwin

Maar de dag ging door en ze genoten van de ceremonie. Tot nagenieten kwam het echter niet. "Toen we de eerste foto's zagen, schrokken we ons rot. Ik zei de fotograaf dat ik teleurgesteld was en hoopte zo dat het niet alle foto's waren." Pas na enig klagen ontving het stel een cd met alle foto's van de fotograaf. Het fotoboek kwam er nooit.

Bruidsmeisjes

Kilcourse bleek 1.636 foto's te hebben gemaakt. Daarvan waren er 559 onscherp. Maar nog erger: slechts 70 foto's bleken er te zijn genomen van de bruid, maar 11 van de bruidegom en dus geen van de schoonouders. Ook andere gasten kwamen er bekaaid van af. Als er al wat foto's waren gelukt, dan was daarop een deel van de apparatuur van de fotograaf te zien of waren ze genomen van de twee bruidsmeisjes.



"Van een van mijn bruidsmeisjes fotografeerde hij verschillende keren de borsten en billen. Dat kan niet per ongeluk zijn. In totaal nam hij meer dan 100 foto's van hen. Dat deed hij dus expres."

Van een van mijn bruidsmeisjes fotografeerde hij verschillende keren de borsten en billen. Dat kan niet per ongeluk zijn Steph Unwin

Rechtszaak

Het conflict leidde een jaar na het huwelijk tot een rechtszaak. Daar werd de fotograaf veroordeeld tot het betalen van ruim 650 euro schadevergoeding. Ook Kilcourse laat van zich horen in Britse media.

Volgens de fotograaf heeft hij zijn zaak door Steph (29) en Paul (30) Unwin moeten sluiten. "We deden meer dan 1.000 bruiloften en in die tijd ontvingen we misschien maar 10 klachten." Hij stelt dat het slechte weer de boosdoener was. Daardoor kon hij bijvoorbeeld geen foto's buiten maken en zo niet het volledige pakket leveren. "We hebben geen controle over het weer."

Kilcourse geeft het bruidspaar de schuld van het moeten stoppen met zijn bruiloftsfotografie. "Ze cropten sommige foto's zo, dat het leek alsof ik ongepaste foto's had gemaakt." Steph Unwin op haart beurt: "Het heeft zoveel pijn gedaan. Ik wil voorkomen dat hij dat anderen ook aandoet." De vrouw stelt in Britse media dat Kilcourse namelijk nog steeds zou adverteren met zijn diensten tijdens bruiloften.