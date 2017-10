Huurder zet jaar lang alle kraantjes open in zijn flat Bewerkt door Eric Belsack

In Duitsland heeft een man het gepresteerd om een heel jaar lang alle kraantjes in zijn appartement open te zetten. Hij werd gearresteerd en aan de goede zorgen van een psychiater toevertrouwd.

's Mans fratsen kwamen aan het licht toen zijn huisbaas de waterfactuur onder ogen kreeg. Die vermeldde het astronomische bedrag van 10.800 euro. De huurder van zijn flat in het Noord-Duitse Salzgittern had zowat 7 miljoen liter water verbruikt terwijl het gemiddelde jaarverbruik in de regio 44.000 liter per persoon bedraagt.

Overtuigd dat er iets niet in de haak was, belde de huisbaas de watermaatschappij. Die kon enkel vaststellen dat er geen lek was in de waterleiding.

Weerbarstig

Dan maar de politie gecontacteerd. De agenten belden aan op het appartement en werden daar allerminst vriendelijk onthaald. De huurder begon op de politiemannen te meppen. Drie agenten liepen bij de schermutseling lichte verwondingen op. Met behulp van traangas kon de waterminnende woesteling overmeesterd worden.

In de flat zagen de inspecteurs dat uit de kraantjes in de keuken, de badkamer en in het toilet volop water stroomde. Dat bleek al gedurende een jaar het geval. Bovendien bleek de 31-jarige bewoner recent de afvoeren te hebben verstopt waardoor het pand stilaan aan het overstromen was.

De bewoner werd meegenomen en aan een medisch onderzoek onderworpen. Hij werd doorverwezen naar de psychiatrische afdeling van de dichtstbijzijnde gevangenis.