Hunter evolueert van zichtbaar buikje naar fraaie sixpack in drie maanden tijd: "Dit is het zwaarste wat ik ooit gedaan heb" Sven Van Malderen

17 april 2018

21u21

Bron: Daily Mail 0 Bizar 19 kilo kwijt in drie maanden: het harde labeur in de fitnesszaal en een streng dieet hebben Hunter Hobbs opnieuw een fraaie sixpack opgeleverd. De Amerikaan nam elke dag een foto, zodat u in een timelapsevideo van 55 seconden stap voor stap zijn evolutie kan volgen. "Dit is het zwaarste wat ik ooit gedaan heb", klinkt het.

De ambitieuze doorzetter uit Norman (Oklahoma) begon met een gewicht van 92 kilogram. Hij startte het experiment omdat hij zelf benieuwd was in welke mate hij zou transformeren. Twaalf weken later wees de teller op de weegschaal nog 73 kilo aan.

Op het menu: vijf à zes keer gewichtheffen per week. Hij startte met het zware werk, naar het einde toe gebruikte hij lichtere gewichten en dreef hij het tempo op. Daarnaast werkte hij zich twintig à dertig minuten in het zweet met cardio. In de laatste maand schakelde hij op dat vlak nog een versnelling hoger, zijn buikspieren trainde hij twee of drie keer per week.

"Bijna geen alcohol: helemaal niet plezant"

De strikte eetgewoonten maakten volgens Hunter echter het grootste verschil. Hij beperkte zich in die periode tot voornamelijk kip, zoete aardappelen, havermout, slaatjes, amandelen en proteïneshakes. "Ik heb al mijn maaltijden gekookt, bracht zelf mijn lunchpakket mee naar het werk en ging zelden uit eten. Ik hield ook alles strikt bij, zodat ik wist hoeveel calorieën, proteïnen, koolhydraten en vetten ik opnam. Dagelijks dronk ik minstens 3,5 liter water. Frisdranken met suiker waren verboden, alcohol heb ik heel uitzonderlijk bij speciale gelegenheden genuttigd. Helemaal niet plezant, dat laatste. Maar het moest nu eenmaal."

In het begin van zijn calvarietocht voelde Hunter zich constant uitgeput en gedemotiveerd. De honger sneed hem haast de adem af. "Maar toen ik na drie weken de eerste resultaten begon te zien, ging het almaar beter. Ja, ik moest mezelf elke week opnieuw tot het uiterste drijven. Maar ik voelde me een miljoen keer beter in mijn vel, met volle energie en zelfvertrouwen."

"Wilde vaak genoeg opgeven"

"Ik wist niet waaraan ik me mocht verwachten, want ik had zoiets nooit eerder gedaan. Ik wilde vaak genoeg opgeven, zeker toen ik alle mensen rondom mij pizza en hamburgers zag eten. Intussen zat ik daar met mijn kip en slaatje zielig te wezen. Maar al die opofferingen zijn het honderd procent waard geweest."

Hunter zal het nu wat kalmer aan doen. "Ik ga nog altijd vijf à zes keer per week naar de fitness en let op mijn voeding. Maar nu kan ik ook wel weer eens gaan dineren of met mijn vrienden een pint gaan pakken."

Opgelet wel als u dit huzarenstukje zelf wil proberen: Hunter was vroeger ook al getraind, waardoor hij sneller dan de gemiddelde mens weer in vorm raakt. Als u van nul moet beginnen, zal het dus niet zo snel gaan. De man bewijst echter wel dat met enige volharding spectaculaire resultaten geboekt kunnen worden.