Hulpverlener zijn in Halloweentijden: extra angstaanjagend Redactie

30 oktober 2019

21u05

Bron: Huffington Post 0 Bizar Een Amerikaanse studente die afgelopen vrijdag betrokken raakte bij een auto-ongeval, heeft de hulpverleners die ter plaatse kwamen bijna uit hun vel doen springen van de schrik. De jonge vrouw had immers nog haar Halloweenkostuum aan, en dat was net een verschrikkelijk bloederig exemplaar. Gelukkig bleek de jongedame gezond en wel.

Sidney Wolfe uit South Point, Ohio, was vrijdag naar huis aan het rijden na een Halloweenevenement toen er plots een hert over de baan liep. De studente kon een aanrijding helaas niet meer vermijden. Los van enkel een blauwe plek op haar been raakte zij gelukkig niet gewond.

“Het spijt me zo”

Daar dachten de toegesnelde getuigen en hulpverleners wel even anders over toen ze haar zagen zitten achter het stuur. De jonge vrouw was namelijk uitgedost als het bekende Stephen King-personage ‘Carrie’ - en droeg verwijzend naar de iconische horrorscène een tiara en een wit balkleed, volledig besmeurd onder vals bloed.



“Als iemand wil weten hoe mijn weekend was, ik heb mijn auto in de prak gereden terwijl ik verkleed was als Carrie en de hulpverleners dachten dat ik dood was. Hahaha, het spijt me zo”, schreef Sidney zondag op Twitter bij foto’s van haar enge verschijning. Ze legt ook nog uit dat ze die avond ‘Carrie The Musical’ had gepromoot aan een spookhuis. De tweet gaat intussen viraal.

“De eerste man die stopte, was een toevallige voorbijganger”, legt Sidney nog uit aan The Huffington Post. “Hij was totaal in shock. En toen kwamen de agenten en zij bleven maar vragen of ik hulp nodig had. ‘Mevrouw, blijf alstublieft zitten’, zeiden ze, voor ze beseften hoe het zaakje in elkaar zat.”

“Terwijl ik wat later op mijn ouders wachtte om mij op te pikken, doken er nog twee agenten op. Ik stond naast mijn wagen te praten met de eerste politiemannen. Zegt die nieuwe agent: ‘Sorry dat ik stoor maar gaan jullie echt dat druppende bloed negeren? Zij heeft medische assistentie nodig!’”

Uiteindelijk kon iedereen lachen om de bizarre situatie, al was dat voor de hulpverleners allicht toch maar een groen lachje. Fioe...

Everyone is asking for the backstory so here it goes. I was promoting Carrie the Musical at a haunted house. At the end of the night, I was too tired to shower and remove my makeup so when i wrecked the first responders saw my blood and freaked. pic.twitter.com/RksJVMv4uX Sidney(@ SidwWolfe) link