Huizenhoge rotsblokken versperren snelweg. Amerikanen blazen ze op

28 mei 2019

21u59

Bron: Denver Post, Storyful 0

In de Amerikaanse staat Colorado raakte vrijdagmiddag een snelweg helemaal geblokkeerd. Twee enorme rotsblokken rolden langs een berghelling op de CO 145 tussen Dolores en Rico. De grootste van de twee, zo groot als een huis, maakte een enorme groef in het wegdek en de kleinste bleef daarin steken. Bij het incident vielen geen gewonden.

Arbeiders bliezen de rotsblokken op, maar de snelweg blijft voor onbepaalde tijd afgesloten. De rotsen raakten vermoedelijk los door erosie en de stijging van de temperatuur de afgelopen week.