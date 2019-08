Huizen en auto's in Florida gebarricadeerd met al het mogelijke voor orkaan Dorian

Bizar

In dorpje Lake Worth Beach (Florida), bereiden ze zich volop voor op de komst van orkaan Dorian. Die raast momenteel over de Atlantische Oceaan op zo’n 600 kilometer van de Bahama’s en is uitgegroeid tot een tropische cycloon van de vierde categorie. Dat is de op een na hoogste categorie, die gepaard gaat met windsnelheden tot 215 kilometer per uur.