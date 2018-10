Hotelsleutel kwijt? Da's dan 10.000 euro mvdb

03 oktober 2018

23u50

Bron: Tiroler Tagezeitung 0 Bizar Een man moet bijna 10.000 euro ophoesten omdat hij een hotelsleutel heeft kwijtgespeeld. Althans, dat vraagt het incassobureau dat door een hotel aan het Oostenrijkse Neusiedlmeer is ingeschakeld.

De eigenaar voert aan dat de kwijtgespeelde sleutel een loper was waarmee alle kamersloten geopend konden worden. De hotelbaas zag zich daarom genoodzaakt alle sloten van de kamers te vervangen. De Oostenrijkse consumentenbescherming noemt de claim "zeer bedenkelijk", luidt het in de Tiroler Tagezeitung.

"Als je een sleutel verliest, moet je deze vervangen. Dat staat buiten kijf", zegt Christian Schuster-Wolf van het Oostenrijkse overheidsagentschap voor consumentenbescherming. "Maar, de hoteleigenaar kan enkel compsensatie eisen voor de werkelijk geleden schade."

Het hotel nabij de Hongaarse grens kreeg een factuur binnen van 6.334 euro voor de vervanging van 27 dubbele cilindersloten. Het hotel moest daarom tijdelijk dicht, waardoor de eigenaar 3.000 euro aan inkomsten misliep. De man tracht alle kosten nu op de hotelgast te verhalen.

De consumentenbescherming roept de hotelgast op om het geld niet te betalen. De klant was niet op de hoogte dat de sleutel een loper was waardoor hij niet aansprakelijk kan gesteld worden, luidt het advies. Of de hoteleigenaar gerechtelijke stappen gaat zetten, is niet duidelijk.

