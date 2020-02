Hotelschuimer laat knaagdieren los en eist gratis kamer mvdb

18 februari 2020

11u10

Bron: KUTV 0 Bizar Een Amerikaan heeft door slinks handelen meerdere keren met succes een gratis hotelkamer weten te krijgen. Zijn werkwijze? De dertiger liet verschillende knaagdieren los en klaagde bij de receptie over de ‘schandelijke vuiligheid’ in de kamer.

Volgens de politie in Salt Lake City (Utah) kreeg verdachte Ryan Sentelle State (37) bij twee van de drie hotels effectief geen rekening gepresenteerd. De man verstopte levende hamsters en muizen in zijn bagage. Eens ingecheckt in zijn kamer, liet hij de dieren los en verzamelde hun keutels. Hij joeg zo hoteldirecties op grote kosten, want het management moest om in regel te zijn met Amerikaanse wetgeving verplicht een beroep doen op professionele ongediertebestrijders.

Het is niet duidelijk hoe State tegen de lamp liep. De arrestant kreeg vijf klachten tegen zich te horen. Zij aanhouding dateert van eind januari. Inmiddels hebben nog meer hotelbazen in de staat Utah zich bij de politie gemeld. Ook zij zouden benadeeld zijn door de oplichter.