Hotelpersoneel brengt “schokkend eerbetoon” aan overleden zoon van toeristen ttr

08 december 2018

12u48

Bron: The Guardian, BBC 1 Bizar De Britse Faye en Andrew Stephens uit Willesden trekken er elk jaar op uit om de verjaardag van hun overleden zoon Alex (22) te vieren. De twintiger stierf na een val van een balkon tijdens een vakantie in Spanje in 2014. Het hotelpersoneel wilde een eerbetoon brengen aan de overleden twintiger, maar de medewerkers sloegen de bal behoorlijk mis.

Karen Baker, een vriendin van het koppel, had aan het personeel van het Royalton Jamaica Resort gevraagd om de kamer van Faye en Andrew feestelijk aan te kleden met ballonnen en cake. Het hotelpersoneel maakte in plaats daarvan een pop, die ze kleren aantrokken. Ze tekenden ook tranen op het gezicht en plaatsen een blikje bier op bed. Daarnaast vormden bloemblaadjes de tekst: “Gelukkige verjaardag! We missen jou Alex”.



“Het personeel had kledij van mijn vrienden genomen en die gevuld met handdoeken, zodat het op een lichaam zou lijken”, zegt Karen. “Ik was absoluut geschokt. Ik trilde helemaal. Ik heb zoiets echt nog nooit gezien. Ik kan niet geloven dat iemand op het idee kwam om dát te doen.”

De familie Stephens bracht reisorganisator TUI UK op de hoogte van het voorval en diende een klacht in. “We volgen het hotel verder op. We geloven dat dit een misverstand was, en dat het niet de bedoeling was om iemand overstuur te maken”, klonk het bij de reisorganisator. De familie kreeg intussen een volledige terugbetaling van het verblijf, nadat de zaak ook op de Britse zender BBC Three aan bod kwam.