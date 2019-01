Hotel moet afgedankte afwasser 21 miljoen dollar betalen omdat ze verplicht op zondag moest werken jv

17 januari 2019

12u23

Bron: Sun Sentinel 15 Bizar Marie Jean Pierre (60) was al tien jaar afwasser in hotel Conrad Miami - destijds onderdeel van Hilton Worldwide - toen ze er in 2016 de laan werd uitgestuurd. Reden: ze weigerde zondagdiensten te doen, omdat ze dan naar de kerk wou gaan. Haar geloof kostte haar dan wel haar job, het zorgde ook voor een opvallende jury-uitspraak. Die kende Pierre maar liefst 21 miljoen dollar (18,4 miljoen euro) schadevergoeding toe.

In maart 2016 kreeg Marie Jean Pierre te horen dat ze niet meer moest komen afwassen in de Conrad Miami. Haar baas was het beu dat ze geen zondagdiensten wou doen. Nochtans was dat zo afgesproken bij haar aanwerving. Pierre had toen meteen gezegd dat haar geloof haar niet toeliet om op zondag te werken, want dan moest ze naar de kerk om “God te eren”. Pierre is afkomstig uit Haïti en een devote christen.

Aanvankelijk hield haar baas rekening met Pierres geloofsovertuiging. Maar in 2015 begon haar manager Pierre toch op zondag in te zetten. Ze ruilde haar zondagdiensten dan maar met collega’s, zodat ze toch naar de Bethel Baptist kerk in Miami kon gaan. Maar haar rechtstreekse chef eiste dat ook zij op zondag zou werken. Nadat ze zes zondagshiften had gemist, kreeg ze de bons.

Pierre vocht haar ontslag aan, met succes, bleek maandag. Ze had Hilton Worldwide aangeklaagd voor het overtreden van de Civil Rights Act uit 1964, de wet die werknemers beschermt tegen discriminatie op basis van ras, religie, geslacht of natuurlijke afkomst. Maandag gaf de jury van een federaal gerechtshof haar gelijk en wees haar een schadevergoeding van 21 miljoen dollar toe, plus 35.000 dollar (bijna 31.000 euro) aan achterstallig loon en een half miljoen (440.000 euro) voor het aangerichte emotionele en mentale leed.

Hilton kondigde al aan in beroep te gaan. De hotelketen zegt in een verklaring dat “er tijdens Pierres tienjarige loopbaan in het hotel verscheidene toegevingen waren gedaan voor haar persoonlijke en religieuze engagementen”.

Schadeloosstellingen in strafzaken zijn in de VS geplafonneerd op federaal niveau tot 300.000 dollar (ruim 260.000 euro). Dat betekent dat Pierre sowieso niet het volledige bedrag van 18,4 miljoen euro zal ontvangen. Haar advocaat rekent wel op minstens een half miljoen dollar (zo’n 438.000 euro). Volgens de advocaat was het Marie Jean Pierre en hem niet om het geld te doen maar om de boodschap aan andere bedrijven die het niet te nauw nemen met het respect voor de geloofsovertuiging van hun werknemers.