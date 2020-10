Hooggerechtshof: "Broodje van Subway is geen brood” SVM

01 oktober 2020

15u31

Bron: Belga 0 Bizar De broodjes die de Amerikaanse fastfoodketen Subway gebruikt, mogen niet als brood beschouwd worden. Dat heeft het hooggerechtshof in Ierland geoordeeld. Volgens het hof bevatten ze immers te veel suiker.

De uitspraak hield verband met de taks die op de broodjes geheven wordt. Volgens een Iers filiaal van Subway moet men geen btw betalen omdat het om een basislevensmiddel gaat.

Maar de rechtbank is het daar niet mee eens, want de broodjes bevatten te veel suiker. De Ierse wetgeving bepaalt dat deeg maximaal 2 procent suiker en vet mag bevatten. In de sandwiches van Subay zit er 10 procent suiker. Er geldt dan ook een btw-tarief van 13,5 procent.