Hongerige man wil late snack in restaurant en laat zich niet stoppen door slapende werknemer LVA

04u30

Bron: ABC News, AP Toen Alex Bowen dinsdagnacht de slaap niet kon vatten, besliste hij dan maar een hapje te gaan eten in een plaatselijk filiaal van de keten Waffle House in West Colombia in de Amerikaanse staat South Carolina. Het was ongeveer 3 uur 's nachts en dat is laat, ook voor de werknemers van een restaurant dat 24 op 24 uur open is.

Toen Alex Bowen het Waffle House binnenwandelde, bleek de bediening niet aan dezelfde slapeloosheid te leiden als Bowen. Hij wachtte tien minuten en toen de slapende man niet wakker werd, besliste hij dan maar, onder invloed van "zijn goede vriend wodka", het heft in eigen handen te nemen en zelf zijn eten klaar te maken. Hij kroop achter de toog en begon spek te grillen. Toen zijn broodje klaar was, pakte hij het in en trok weer huiswaarts. De volgende dag keerde hij terug om zijn rekening te betalen.

Hij plaatste zijn verhaal op Facebook. Het werd al snel opgepikt op de sociale media en vervolgens massaal gedeeld.

De keten was niet meteen opgezet met zijn avontuur. Hoewel Waffle House de kookkunsten van Bowen complimenteerde en hem ook een job aanbood, wees het bedrijf ook op de veiligheid die niet gegarandeerd is wanneer klanten zomaar achter het fornuis kruipen. Daarnaast bood de keten zijn excuses aan voor het voorval en bedankte Bowen om "het probleem in hun systeem" bloot te leggen.