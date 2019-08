Hondje in New York overleeft val van zes verdiepingen Naz Taha

06 augustus 2019

23u21

Bron: AD.nl 2 Bizar Een klein wonder in Manhattan, New York: daar stortte een jonge Franse bulldog zes verdiepingen naar beneden. De viervoeter had een engeltje op zijn schouder, want hij overleefde de val en kwam zelfs op de bestuurdersstoel van een auto terecht.

Het bizarre incident gebeurde vrijdagavond in Orchard Street aan de Lower East Side van Manhattan, zo melden lokale media. Voor Emma Heinrich, het baasje van hond Winston, was het een vreselijk tafereel.

Dakraam

Haar geliefde bulldog rende bij thuiskomst niet haar dakappartement in, maar wel - heel enthousiast - via de trap en een openstaande deur het dak van het appartementencomplex op. “Ik zag hoe hij op het laatste moment probeerde vaart te minderen, maar het was te laat.” Winston viel over de rand. “Het was een van de meest enge momenten die ik ooit heb meegemaakt”, aldus Emma.



Maar Winston had het geluk aan zijn zijde: de val van de kleine bulldog werd gebroken door het dakraam van een geparkeerde auto. Daarna kwam de hond op de bestuurdersstoel terecht. “De hele weg naar beneden bereidde ik me voor op het ergste’’, zegt Emma. Maar daar stond dan die beschadigde auto voor het gebouw. Tot ieders verbazing bleek de viervoeter nauwelijks iets te mankeren.

Snee

Dat werd bevestigd in het dierenziekenhuis. “Hij heeft alleen een snee in zijn achterpootje, maar Winston heeft geen enkel bot in zijn lichaam gebroken. Het is een absoluut wonder dat hij nog leeft’’, concludeert het blije baasje. “Vanaf nu blijft Winston altijd aangelijnd bij wandelingen.’’ De schade aan de auto wordt geregeld via de verzekering.

